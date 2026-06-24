Città della Scienza, un weekend per scoprire l'acqua: sabato e domenica 27 e 28 Un Science Show dedicato all'acqua: una risorsa indispensabile per la Terra

Sabato 27 e domenica 28 giugno 2026, a Città della Scienza va in scena un nuovo weekend denso di appuntamenti. Corporea, il primo museo interattivo d’Europa dedicato al corpo umano, con le sue visite guidate è un luogo educativo dove al tempo stesso dominano scoperta, gioco e meraviglia seguendo lo slogan… Vietato non toccare!

Qui i visitatori saranno accompagnati negli spazi espositivi da Aphel, un innovativo robot umanoide capace di rendere il percorso ancora più immersivo, traducendo la complessità della scienza in un linguaggio tecnologico, accessibile e divertente.

Science Show sull'acqua a Città della Scienza

Al LAB1 del piano terra si svolgerà il science show “E-sperimentiamo con l’acqua”. Questa fondamentale fonte di vita diventerà protagonista di attività formative e spettacolari: dalla dimostrazione del principio di Archimede con le uova fino ai fenomeni legati alla pressione atmosferica. I giovani scienziati potranno così comprendere le proprietà fisiche dell'acqua e raccogliere idee per semplici e sorprendenti esperimenti da replicare a casa o all'aperto.

Il fine settimana si completa con la mostra "SensAzioni" (aperta fino al 26 luglio), che offre trentaquattro exhibit interattivi dedicati ai cinque sensi, insieme ai suggestivi show in programma al Planetario e all’affascinante microcosmo di "Insetti & Co".