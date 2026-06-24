Napoli: Guida insolita alla psichiatria e alle illusioni Libreria LaFeltrinelli in via dei Greco: si presenta il libro di Adolfo Ferraro

Guida insolita alla psichiatria e alle illusioni. Lunedì prossimo 29 giugno la presentazione a Napoli, libreria LaFeltrinelli in via dei Greco del libro di Adolfo Ferraro.

L'appuntamento è alle ore 17.30. L'attore saà in dialogo con Fabrizio Starace, Rino Colavecchia, Rossana Calvano. Lettura di Antonelle Stefanucci.

Un percorso critico che attraversa la storia e il presente della psichiatria italiana, da Pinel a Basaglia, dalle catene visibili ai muri invisibili, e si interroga su ciò che davvero è cambiato.

Possiamo davvero fidarci della psichiatria? O continuerà a illuderci, e a illudersi, promettendo una liberazione che non riesce mai a compiersi del tutto?

Se il corpo è stato liberato, lo sono stati anche lo stigma, la cronicizzazione, l’etichetta di una guarigione promessa?

Adattandosi alle richieste della società, tra aspirazione scientifica e inevitabili fallimenti, la psichiatria sembra oscillare tra sapere e potere, tra dubbio e certezza, tra emancipazione e controllo, ma è destinata a non scomparire perché intrecciata alla vita stessa.