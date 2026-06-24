Terzigno Verde riparte: escursioni serali con meditazione nel Parco Vesuvio Natura, benessere e consapevolezza ambientale

Ripartono le iniziative estive di Terzigno Verde con un calendario di appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio, alla tutela dell'ambiente e al benessere della persona. Per tutta l'Estate, ogni Sabato sera sarà possibile partecipare a escursioni serali abbinate a momenti di meditazione immersi nella suggestiva cornice del Parco Nazionale del Vesuvio.

L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere una fruizione consapevole del patrimonio naturalistico vesuviano, creando occasioni di incontro, conoscenza e connessione con l'ambiente.

Il primo appuntamento è in programma Sabato 27 Giugno 2026 con l'evento "Escursione al Chiaro di Luna e Meditazione nel Bosco", organizzato in prossimità del plenilunio di Giugno, conosciuto come la suggestiva Luna della Fragola.

I partecipanti percorreranno un facile e suggestivo sentiero che conduce al Bosco della Cupaccia di Terzigno, uno dei luoghi più panoramici e affascinanti del territorio, accompagnati dalla luce della luna piena e dai suoni della natura. Al termine del percorso è previsto un momento di meditazione guidata pensato per favorire l'ascolto interiore e rafforzare il legame tra la persona e l'ambiente naturale, in un'atmosfera unica e coinvolgente.

L'escursione sarà curata da Francesco Servino, presidente dell'associazione Terzigno Verde e guida naturalistica. La meditazione sarà invece guidata dall'insegnante Rosaria Di Maria, che accompagnerà il gruppo in un'esperienza di rilassamento e consapevolezza immersa nella quiete del bosco.

«Percorrerne i sentieri del Parco significa creare un legame concreto con il territorio e contribuire anche alla sua salvaguardia. I sentieri frequentati rappresentano il più efficace presidio contro il degrado e contro chi porta morte e distruzione in questi luoghi. Allo stesso tempo, la meditazione ci aiuta a sviluppare una connessione più profonda con l'ambiente naturale, rendendoci più consapevoli e sensibili verso ciò che ci circonda. Le iniziative di Terzigno Verde vogliono proprio unire questi due aspetti: la conoscenza e la frequentazione del territorio da un lato, la crescita della coscienza ambientale dall'altro. Solo ciò che si conosce e si ama si è davvero disposti a difendere» dichiara Francesco Servino.

L'intero calendario estivo di Terzigno Verde sarà caratterizzato da appuntamenti settimanali che uniranno escursionismo e pratiche di benessere, offrendo ai partecipanti l'opportunità di vivere il Parco Nazionale del Vesuvio in una dimensione più autentica, lenta e consapevole.

L'appuntamento del 27 Giugno prevede il ritrovo alle ore 20.00 presso l'Agri Resort del Vesuvio, in via Vicinale Lavarella a Terzigno. L'esperienza, della durata complessiva di circa due ore, prevede un contributo di partecipazione di 15 euro. Si consiglia di portare con sé acqua, un tappetino da yoga o un telo mare per la meditazione e di indossare abbigliamento comodo con pantaloni lunghi, scarpe chiuse adatte alla camminata e un giubbotto leggero. È consigliato, ma non indispensabile, l'utilizzo di una torcia e dei bastoncini da trekking. Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 3934577654 o 3421976757.