I lavoratori di Asia Napoli in udienza generale da Papa Leone XIV In piazza San Pietro una rappresentanza composta da operatori e dirigenti

Questa mattina Asia Napoli S.p.A. ha preso parte all’Udienza generale in Piazza San Pietro, con Sua Santità Papa Leone XIV.

In piazza, con le lavoratrici e i lavoratori di Asia, anche 600 operatori delle aziende dei servizi ambientali di tutta Italia. La partecipazione all’Udienza papale avviene in occasione di uno dei momenti inaugurali della quinta edizione del Festival Internazionale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, promosso dalla Fondazione Rubes Triva, in collaborazione con l’Osservatorio Olympus dell’Università degli Studi di Urbino e con la Conferenza Episcopale Italiana.

A rappresentare Asia una delegazione composta da lavoratori e dirigenti dei diversi settori aziendali, dagli uffici ai servizi operativi sul territorio, a testimonianza dell’impegno quotidiano di tutte le professionalità che contribuiscono al decoro della città. Presenti 40 tra lavoratrici e lavoratori Asia.

"E’ una grossa emozione aver preso parte a questo evento - dice Tiziana Palumbo, addetta alla raccolta del distretto Asia di Agnano - Oggi, indossando le nostre divise in Piazza San Pietro, abbiamo rappresentato la comunità di Asia, ma ancora di più, i valori in cui crediamo mettendoci ogni giorno al servizio della collettività".

A Roma, con i lavoratori, anche il Direttore Generale di Asia Napoli, Benino Maddaluno, il Direttore Impianti, Simone Paoli e il Direttore Acquisti, Vincenzo Pergola.

"La partecipazione a questo evento è un momento di grande valore e significato - spiega il Direttore Generale Maddaluno - Siamo orgogliosi di essere stati alla presenza del Santo Padre, con i nostri operatori fieri della loro divisa, rappresentando l’azienda e il lavoro di chi ogni giorno si prende cura della città di Napoli".

"Un’azienda - sottolinea l'Amministratore Unico di Asia, Ciro Accetta- rappresenta sempre una comunità di persone che porta con sé valori condivisi e imprescindibili, come la tutela dell'ambiente e la sicurezza delle persone. Sono questi i valori che Asia Napoli ha portato oggi in piazza".

