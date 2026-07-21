Stefano De Martino tra i protagonisti del XIV Premio Capri Danza International Sarà conferito a Stefano De Martino il Premio Speciale “Grandi Eventi Enrico De Martino"

Sarà Stefano De Martino il protagonista più atteso della XIV edizione del Premio Capri Danza International, in programma domenica 26 luglio nella suggestiva Certosa di San Giacomo.

Nel corso della serata il conduttore e showman riceverà il Premio Speciale “Grandi Eventi Enrico De Martino”, prestigioso riconoscimento dedicato alla memoria di Enrico De Martino, figura che ha lasciato un segno importante nel mondo degli eventi e dello spettacolo, e destinato a personalità capaci di distinguersi per talento, popolarità e capacità di portare il grande spettacolo al pubblico.

Premio speciale per Stefano De Martino a Capri

Si tratta del primo anno in cui viene assegnato questo premio speciale. Il riconoscimento sarà conferito a Stefano De Martino per il successo di “Meglio Stasera”, lo spettacolo che ha conquistato migliaia di spettatori in tutta Italia, confermando la sua straordinaria versatilità artistica tra televisione, teatro, danza e intrattenimento. Un momento dal forte valore simbolico che rappresenterà uno degli appuntamenti più emozionanti dell’intera manifestazione.

Attorno a questo importante riconoscimento prenderà vita una serata di assoluto prestigio internazionale. Diretta artisticamente da Luigi Ferrone, già primo ballerino del Teatro San Carlo di Napoli, la XIV edizione del Premio Capri Danza International conferma la propria vocazione a celebrare l’eccellenza della danza mondiale nella cornice unica della Certosa di San Giacomo. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Capri, consolidando una collaborazione che accompagna la manifestazione fin dalla sua nascita e che ha contribuito a trasformarla in uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi dell’estate italiana.

La storia del Premio Capri Danza International

Nel corso degli anni il Premio Capri Danza International ha ospitato autentiche leggende della danza come Carla Fracci, Vladimir Vassiliev, Noëlla Pontois e Nina Ananiashvili, insieme ad artisti provenienti dal Teatro alla Scala, dal Balletto dell’Opera di Roma, dal Béjart Ballet Lausanne, dal Kirov Ballet, dall’American Ballet Theatre e da alcune delle più importanti compagnie internazionali.

Anche quest’anno il palcoscenico caprese accoglierà un cast di straordinario livello:

Lucia Lacarra (étoile spagnola già Prima Ballerina dell’Opera di Monaco di Baviera e vincitrice del Prix Benois de la Danse) e Matthew Golding (già protagonista con il Royal Ballet di Londra e il Dutch National Ballet), che interpreteranno il celebre “After the Rain”, capolavoro coreografico di Christopher Wheeldon sulle musiche di Arvo Pärt.

(étoile spagnola già Prima Ballerina dell’Opera di Monaco di Baviera e vincitrice del Prix Benois de la Danse) e Matthew Golding (già protagonista con il Royal Ballet di Londra e il Dutch National Ballet), che interpreteranno il celebre “After the Rain”, capolavoro coreografico di Christopher Wheeldon sulle musiche di Arvo Pärt. Alessandro Frola (Primo Ballerino del Bayerisches Staatsballett di Monaco di Baviera) e Madison Young , che porteranno in scena il celebre Pas de Deux del secondo atto de “Il Lago dei Cigni”.

(Primo Ballerino del Bayerisches Staatsballett di Monaco di Baviera) e , che porteranno in scena il celebre Pas de Deux del secondo atto de “Il Lago dei Cigni”. Nini Samadashvili (Prima Ballerina dello State Ballet of Georgia di Tbilisi) e Oleg Ligai (affermato interprete del repertorio classico internazionale) con un pas de deux tratto da “Sagalobeli” sulle coreografie di Yuri Possokhov.

(Prima Ballerina dello State Ballet of Georgia di Tbilisi) e (affermato interprete del repertorio classico internazionale) con un pas de deux tratto da “Sagalobeli” sulle coreografie di Yuri Possokhov. Chinara Alizadee e Vladimir Yaroshenko con il celebre passo a due tratto da “Spartacus”.

con il celebre passo a due tratto da “Spartacus”. Maria Celeste Losa (del Teatro alla Scala di Milano), con un elegante omaggio al tango.

(del Teatro alla Scala di Milano), con un elegante omaggio al tango. Premio al Merito a Martina Pasinotti (del Teatro Massimo di Palermo), accompagnata da Diego Mulone in “Contact Tango”, con le coreografie di Jean Sebastien Colau e Vincenzo Veneruso.

XIV Premio Capri Danza International: i premi

Come da tradizione, il Premio renderà omaggio anche a personalità che hanno contribuito alla crescita della cultura della danza:

Premio Vittoria Ottolenghi per la Critica: assegnato alla giornalista Raffaella Tramontano.

Premio alla Carriera: conferito ad Anna Maria Galeotti, direttore dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, per il fondamentale contributo alla formazione di intere generazioni di artisti.

Premio alla Direzione Artistica: assegnato al sovrintendente Fulvio Adamo Macciardi.

Ad arricchire la serata saranno inoltre la Disperata Erotica Band diretta dal maestro Pino Perris, con la partecipazione della cantante Roberta Nasti. A presentare la manifestazione sarà Vincenzo De Lucia, che accompagnerà il pubblico lungo una serata nella quale danza, spettacolo, musica ed emozioni si incontreranno in un evento destinato a rappresentare uno dei momenti più prestigiosi dell’estate caprese.

Con il conferimento del Premio Speciale “Grandi Eventi Enrico De Martino” a Stefano De Martino e la presenza delle più importanti stelle della danza internazionale, la XIV edizione del Premio Capri Danza International si conferma un appuntamento capace di unire grande spettacolo, cultura ed eccellenza artistica, trasformando ancora una volta Capri nel palcoscenico privilegiato della danza mondiale.