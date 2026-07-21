San Carlo: torna il "Sogno di una notte di mezza estate" Il grande balletto chiude la stagione del massimo napoletano

Sarà una chiusura di stagione all'insegna della magia e della grande danza per il Teatro di San Carlo. Dal 25 al 31 luglio (cinque recite complessive) il massimo napoletano saluta il suo pubblico prima della pausa estiva riportando in scena "Sogno di una notte di mezza estate", a sette anni dall'ultima rappresentazione.

La celebre creazione firmata dal coreografo canadese Paul Chalmer, costruita sulle suggestive musiche di Felix Mendelssohn Bartholdy, vedrà impegnati sul palco il Balletto e gli allievi della Scuola di Ballo del San Carlo, sotto la direzione artistica di Renato Zanella.

Un tributo a Carla Fracci con novità coreografiche

La coreografia nacque diciassette anni fa per il Teatro dell'Opera di Roma da un’idea condivisa con Beppe Menegatti e Carla Fracci, per la quale venne concepito in origine il ruolo di Ippolita. Per questo atteso ritorno a Napoli, Chalmer ha impresso una nuova veste alla sua opera, introducendo nuovi equilibri coreografici e ulteriori pagine sinfoniche di Mendelssohn, pur rimanendo fedele alla trama del capolavoro di William Shakespeare.

A guidare l'Orchestra e il Coro del San Carlo (quest'ultimo preparato da Fabrizio Cassi) sarà il maestro Philippe Béran, con i contributi solistici del soprano Juliette Di Bello e del mezzosoprano Gabriela Korzystka. L'allestimento propone le scene di Pasqualino Marino, i costumi di Elena Mannini e le luci curate da Nunzio Perrella.

Tre cast di stelle per Titania e Oberon

Forte del momento di crescita della compagnia partenopea, la produzione vedrà l'avvicendamento di tre differenti cast nei ruoli principali dei sovrani del regno delle Fate:

25 e 30 luglio: Anna Chiara Amirante (Titania) e Alessandro Staiano (Oberon).

26 e 31 luglio: Luisa Ieluzzi (Titania) e Daniele Di Donato (Oberon).

28 luglio: Claudia D'Antonio (Titania) e Danilo Notaro (Oberon).

Nelle recite del 25, 26 e 31 luglio, i ruoli di Ippolita e Teseo saranno affidati rispettivamente ad Anna Chiara Amirante e Stanislao Capissi, mentre Salvatore Manzo vestirà i panni di Mercurio.

L'appuntamento: "Incontro agli specchi"

Per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, trenta minuti prima dell'inizio di ogni spettacolo il pubblico potrà partecipare a "Incontro agli specchi": una speciale introduzione al balletto condotta da Renato Zanella direttamente nel Salone degli Specchi, arricchita da musica dal vivo e ospiti a sorpresa.