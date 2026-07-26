Napoli, restaurata facciata di San Lorenzo Maggiore, Manfredi: «Dopo 15 anni..»

Il centro storico di Napoli ritrova uno dei suoi luoghi simbolo: via ufficialmente le impalcature dinanzi la Basilica di San Lorenzo Maggiore, dopo un importante intervento di restauro. 2,82 milioni di euro che hanno fatto in modo di riportare alla sua bellezza originaria un pezzo di storia del capoluogo campano.
Tra le più antiche chiese monumentali della città di Napoli, la Basilica di San Lorenzo Maggiore è del III secolo, anche se nei secoli successivi ha subito diversi rimaneggiamenti.
Restauro San Lorenzo Maggiore, parla Manfredi
Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi sui propri canali social ha parlato dell'importanza di questo monumento per il patrimonio culturale ed artistico della città. Di seguito le sue parole:
Quindici anni di attesa. La facciata della Chiesa di San Lorenzo Maggiore torna finalmente a mostrarsi in tutta la sua bellezza. Un intervento di restauro da 2,82 milioni di euro che restituisce alla città uno dei luoghi simbolo del Centro Storico di Napoli, patrimonio UNESCO. Restituire un monumento significa restituire un pezzo di storia, identità e bellezza. Un altro passo avanti nel percorso di valorizzazione del patrimonio della città