Ferragosto a Napoli, concerto gratuito a Posillipo: dettagli e come prenotarsi Assessora Armato: «Un’esperienza straordinaria che piace tanto ai cittadini e anche ai turisti»

Torna anche quest'anno il suggestivo appuntamento con il Concerto all'alba di Ferragosto organizzato dal Comune di Napoli sulla terrazza panoramica di Sant'Antonio a Posillipo. Le celebrazioni del 15 agosto a Napoli, quindi, si aprono alle 5:00 del mattino con "Noti Incantate", concerto diviso in due momenti.

L’apertura è affidata a Mario Maglione, accompagnato alla chitarra da Michele Cordova. Proseguirà Veronica Simioli con Dalavier Napolitano (sax soprano), Emidio Ausiello (suggestioni percussive: suoni e colori della terra) e Ermanno Romano (chitarra classica).

Concerto di Ferragosto a Napoli: come prenotarsi?

Un modo suggestivo per vivere il Ferragosto a Napoli. «Il concerto di Ferragosto all’alba è uno degli appuntamenti più attesi della programmazione estiva dell’Assessorato, inserito nel progetto “Vedi Napoli d’estate e poi Torni”. Un’esperienza straordinaria che piace tanto ai cittadini ma anche ai turisti: vedere il sole sorgere con una colonna sonora composta dalle arie più famose della canzone classica napoletana è un’emozione incredibile e meravigliosa», ha dichiarato l'Assessora al Turismo, Teresa Armato.

Il concerto è sostenuto e promosso dall’Assessorato comunale al Turismo, che ha anche messo a disposizione di cittadini e turisti due navette in partenza alle 4:00 da Piazza Municipio e dal Parcheggio Brin (via Benedetto Brin, 100). Concerto e navetta, entrambi gratuiti, devono essere prenotati sulla piattaforma EventBrite.

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