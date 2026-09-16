Città della Scienza, il 28 settembre Open Day per docenti e dirigenti scolastici In anteprima le proposte del catalogo scuola 2026/2027, con nuovi spettacoli e visite

Lunedì 28 settembre 2026, dalle 16.00 alle 17.45, Città della Scienza dedica un appuntamento speciale ai docenti e ai dirigenti scolastici, invitandoli a conoscere in anteprima le proposte educative del Science Centre per l’anno scolastico 2026/2027.

L’Open Day sarà un’occasione per entrare nel vivo delle attività del museo, incontrare lo staff educativo e sperimentare direttamente percorsi e metodologie basate sull’apprendimento attraverso l’esperienza. Un momento di confronto con il mondo della scuola per condividere esigenze, idee e nuove opportunità educative, all’insegna dell’innovazione e della cittadinanza scientifica. Il programma accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle diverse anime del Science Centre, dalle scienze naturali all’astronomia, dalla fisica alla biologia fino alla matematica, con uno sguardo alle nuove frontiere della divulgazione scientifica e una panoramica completa di tutte le novità del museo e del planetario, dai nuovi spettacoli ai nuovissimi exhibit installati in Corporea.

L'Open Day di Città della Scienza

Ad aprire il pomeriggio sarà l’accoglienza e la presentazione delle attività educative, a cura dello staff di Città della Scienza insieme ad Aphel, il robot umanoide guida del museo: i docenti potranno ricevere informazioni su visite didattiche, laboratori, percorsi tematici, progetti speciali e modalità di prenotazione per il nuovo anno scolastico. Tra le novità più attese, il Planetario proporrà in anteprima il nuovo spettacolo “OASI NELLO SPAZIO”. A seguire, una visita guidata porterà i partecipanti alla scoperta di Corporea, il museo interattivo dedicato al corpo umano e alla mostra permanente “Insetti & Co.”, dedicata al mondo degli insetti e della biodiversità.

Il percorso proseguirà negli spazi laboratoriali, dove i docenti potranno partecipare ad attività pratiche e dimostrazioni, sperimentando metodologie didattiche hands-on e conoscendo strumenti utili per progettare nuove attività da realizzare in classe. Una giornata per scoprire il museo da una nuova prospettiva, sperimentare le attività educative e progettare insieme nuove esperienze per la scuola. L’Open Day sarà anche un’occasione per conoscere gli strumenti utili alla progettazione delle attività in classe. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione, ed è riservata a docenti e dirigenti scolastici. Le iscrizioni sono aperte fino al 18 settembre 2026.

È online anche il nuovo catalogo scuola 2026-2027.