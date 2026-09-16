Napoli, rinasce l'Edicola di San Gennaro: restaurato il monumento del '700 Un’edicola, in piperno e marmo, dedicata al Santo patrono della città che torna alla luce

Ultimati i lavori di restauro dell’Edicola di San Gennaro, un cantiere didattico voluto dal Rettore Lucio d’Alessandro dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in collaborazione con il Sindaco del Comune di Napoli e il capo gabinetto dott. Maria Grazia Falciatore con l’ufficio Centro Storico UNESCO ed il Comitato Tecnico Scientifico per il piano di gestione centro storico Unesco presieduto dal prof. Alessandro Castagnaro.

A operare concretamente sull’Edicola di San Gennaro, posta davanti al sagrato della chiesa di Santa Caterina a Formiello è stata una squadra di giovani discenti del III anno e del IV del corso di Restauro. I lavori sono stati diretti dai docenti restauratori prof. Giancarlo Fatigati e prof.ssa Maria Rosaria Vigorito con la collaborazione di altri docenti del corso di laurea.

Edicola di San Gennaro a Napoli: restaurata dopo 1 anno di lavori

Un lavoro della durata di circa un anno (maggio 2025 – settembre 2026) in collaborazione con il Comune di Napoli e l’Ufficio Tecnico diretto da Fabio Ferriero. Il restauro è stato seguito e controllato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio del Comune di Napoli diretta dalla Sopritendente Rosalia D’Apice, con il contributo della funzionaria restauratrice dott.ssa Barbara Balbi.

L’edicola di San Gennaro sorge in piazza Enrico De Nicola ed è un'opera di straordinario valore simbolico per la città di Napoli. Fu realizzata su progetto e disegno di Ferdinando Sanfelice per volere della Deputazione del Tesoro di San Gennaro nel 1707 e si tratta di un'edicola in piperno e marmo.

La realizzazione del busto del Santo è opera di Domenico Antonio Vaccaro e rappresenta un punto di riferimento religioso e artistico nel centro storico della città.