Pallavolo, buono il primo test per l'Union Napoli A2: 2-2 con Lagonegro L'Union Napoli si prepara a competere nella prossima Serie A2 di pallavolo maschile

Primo allenamento congiunto per la formazione di coach Gianluca Graziosi, ospite al palazzetto di Villa d’Agri della Rinascita Lagonegro. Un test intenso e già caratterizzato da ritmi e agonismo da campionato. Buona la prima per la Union Napoli, protagonista del primo allenamento congiunto della stagione contro la Rinascita Lagonegro, entrambe formazioni ai nastri di partenza della prossima Serie A2 di pallavolo maschile.

Primo test preseason per l'Union Napoli: il match

La formazione di coach Gianluca Graziosi parte con il piede giusto e domina il primo parziale, chiuso con un netto 15-25. Nel secondo set arriva la reazione della squadra di casa, che alza il ritmo e riesce a imporsi 25-22, riportando il confronto in equilibrio. Nel terzo parziale il match assume già contorni da gara ufficiale, con le due formazioni protagoniste di un’autentica battaglia punto a punto. La Union Napoli riesce a spuntarla ai vantaggi, chiudendo 25-27 e portandosi nuovamente avanti.

Nel quarto e ultimo set spazio anche ai giocatori delle rispettive panchine, con Rinascita Lagonegro che conquista il parziale (25-18) e fissa il risultato finale sul 2-2. Un primo test positivo per la Union Napoli, utile a coach Graziosi per raccogliere indicazioni e valutare la condizione del gruppo in vista dei prossimi impegni di preparazione.