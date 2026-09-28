Scienza, natura e futuro a Città della Scienza: tutto il programma del weekend A Città della Scienza un weekend tra European Biotech Week ed Urban Nature

Che aspetto ha il DNA o come la biodiversità rende le nostre città più sicure e vivibili? Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026, Città della Scienza invita famiglie, studenti, docenti e appassionati di ogni età a vivere un fine settimana straordinario, dove la ricerca biotecnologica incontra la tutela dell'ambiente in un grande cantiere di meraviglia e scoperta.

L'evento unisce due grandi appuntamenti internazionali e nazionali: La European Biotech Week (28 settembre - 5 ottobre), promossa da Assobiotec - Federchimica per raccontare il valore delle biotecnologie nella salute e nell'innovazione; Urban Nature, il festival del WWF (giunto alla sua X edizione) dedicato alla biodiversità urbana e al ruolo della natura di fronte al cambiamento climatico.

Dalle molecole alla natura: un programma ricco di esperienze pratiche

All'interno dell’Open LAB di CORPOREA, il pubblico potrà diventare biologo per un giorno con la terza edizione di “BIOTECH ADVENTURE: GENI AL LAVORO NEL LABORATORIO BIOFORFUN”. Guidati dalla Prof.ssa Rosanna del Gaudio e da un giovane team di ricercatori e studenti del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, i partecipanti estrarranno il DNA da campioni di frutta, verdura e fiori. Tra esperimenti luminosi, gel sfavillanti e DNA Origami, si scoprirà come l'approccio One Health stia trasformando la qualità della nostra vita.

All'esterno, l'esplorazione prosegue nel verde con i Tour Guidati al Boschetto: insieme ai biologi del WWF, i visitatori percorreranno un itinerario etnobotanico tra piante mediterranee, usi tradizionali e storie curiose. Presso il Lab 2 di Corporea sarà inoltre attivo l'Infopoint con i volontari del WWF e della Riserva Naturale Statale Cratere degli Astroni per approfondire le iniziative di citizen science e tutela del territorio.

Non mancheranno dalle 9:00 alle 17:00: le visite guidate a Corporea, Museo Interattivo del corpo umano, con l'accoglienza speciale del robot umanoide Aphel; i suggestivi spettacoli astronomici del Planetario: il viaggio nell'incredibile biodiversità dei piccoli invertebrati ospitati nella mostra “Insetti & Co.”. Un'occasione unica per sperimentare, giocare e toccare con mano come innovazione scientifica e natura possano costruire insieme un futuro sostenibile.