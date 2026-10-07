Città della Scienza a Napoli, weekend sulle Neuroscienze del Movimento Sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026, c'è “Da Burattino a Bambino: Le Neuroscienze del Movimento”

“Da Burattino a Bambino: Le Neuroscienze del Movimento”: in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, figura iconica della cultura ottocentesca e della letteratura per l’infanzia, Città della Scienza dedica il weekend del 10 e 11 ottobre 2026 al burattino più famoso del mondo. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto "Pinocchio 4.0", promosso in sinergia con la SINS (Società Italiana di Neuroscienze) e l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

La metamorfosi di Pinocchio, da rigida figura di legno a bambino in carne e ossa, diventa lo spunto narrativo e scientifico per un viaggio straordinario alla scoperta del sistema nervoso umano. Attraverso un percorso coinvolgente che intreccia letteratura, biologia e tecnologia, i visitatori scopriranno la meravigliosa complessità che guida ogni nostro gesto. Ogni movimento del corpo è infatti il risultato di una raffinata regia coordinata dal cervello, in cui la corteccia motoria, il midollo spinale, i nervi periferici e i muscoli dialogano costantemente scambiandosi informazioni sensoriali e correzioni in tempo reale.

Città della Scienza e le Neuroscienze del Movimento

Il programma prevede per tutta la giornata laboratori dinamici guidati dal SINS Youth Committee, pensati per far sperimentare ai più piccoli le connessioni tra mente e azione. Si parte alle ore 10:30 e 14:00 con “Salta da Pinocchio!”, un’attività di movimento pensata per la fascia d'età dai 3 ai 6 anni, dove i bambini imparano come il cervello traduce istruzioni e stimoli in azioni immediate come saltare o girarsi.

Per i bambini dai 7 ai 10 anni (ore 11:00 e 14:30), il tradizionale gioco del Ruba-bandiera si trasforma in una sfida di reattività che richiede di rispondere a domande su Pinocchio prima di scattare verso il traguardo. L'asticella della sfida si alza per i ragazzi dai 11 ai 13 anni con “Ruba-Bandiera 2.0” (ore 11:30 e 15:30), una prova avanzata con regole mutevoli ed enigmi pensata per mettere alla prova memoria, attenzione e capacità di multitasking.

Weekend del 10 ed 11 ottobre a Città della Scienza a Napoli

Alle ore 13:00 lo spazio lascia posto all'immaginazione con lo Science Show “Pinocchio Reloaded. Come sarà il Pinocchio del futuro? Disegniamolo insieme!”. Curato dal gruppo Hybrid Design Lab del Dipartimento di Architettura della Federico II, da un'idea di Carla Langella e con le illustrazioni dal vivo di Fabiana Ruffolo, questo laboratorio-spettacolo per tutti vedrà un'illustratrice dare forma digitale e in tempo reale alle idee dei bambini. Tra robotica, bioingegneria e biomimetica, i partecipanti progetteranno una nuova versione tecnologica e sostenibile del burattino, ispirata ai segreti della natura.

Oltre agli eventi dedicati, dalle 9:00 alle 17:00 i visitatori potranno usufruire dell'intera offerta espositiva del centro. L'esperienza comprende la visita a Corporea con il benvenuto del robot umanoide Aphel, le proiezioni astronomiche sotto la cupola del Planetario e l'esplorazione del mondo degli invertebrati nella mostra "Insetti & Co.".