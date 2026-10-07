Napoli Città Anticamorra, domani dalle 10:00 la marcia della legalità a Scampia

Domani, giovedì 8 ottobre, dalle ore 10:00 alle 13:00 si terrà a Scampia l’evento “Napoli Città Anticamorra”, promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale e dall’Assessorato alla Legalità del Comune di Napoli. Un messaggio che parte da Scampia e si estende a tutta Napoli per contrastare la criminalità organizzata.
Una marcia aperta alla partecipazione di scuole di ogni ordine e grado, università, enti del terzo settore, organizzazioni sindacali, realtà del volontariato, del mondo dello sport, della cultura, associazioni e cittadini.
L'8 ottobre la marcia “Napoli Città Anticamorra” a Scampia
La marcia prenderà il via alle ore 10:00 da Largo della Cittadinanza Attiva a Scampia e, dopo un passaggio alle vele, si concluderà in Piazza Giovanni Paolo II. Qui si terrà un momento di riflessione condivisa con i rappresentanti delle istituzioni, accompagnato dall'esibizione musicale del gruppo A67.
Prenderanno parte alla marcia l’Assessore alla Legalità Antonio De Iesu, il Consigliere Comunale Catello Maresca ed il Presidente della 8° Municipalità Nicola Nardella. Parteciperà con un video messaggio anche la Presidente del Consiglio Comunale Enza Amato.