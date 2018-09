Riapre al pubblico l'agenzia delle entrate a Casoria Terminati i lavori

Da domani, martedì 11 settembre, l’ufficio territoriale delle entrate di Casoria riapre al pubblico presso la sede cittadina di via Padula 138. Sono stati, infatti, completati i lavori di adeguamento dell’impianto di condizionamento che avevano interessato l’immobile.

Dallo scorso 23 luglio la sede dell’Ufficio era stata temporaneamente trasferita a Napoli, presso l’Ufficio territoriale 1.

Le operazioni di ripristino della sede di non comporteranno interruzioni nell’erogazione dei servizi ai contribuenti. Il servizio presso la sede temporanea di Napoli, in via Oberdan 1-3, è garantito fino a oggi, 10 settembre, e riprenderà regolarmente domani presso la sede di via Padula, secondo il consueto orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 9-13 e dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14.30 alle 15.30).