In arrivo 10 colonnine per la ricarica delle auto elettriche Partono i lavori a Marigliano

Partono i lavori per l’installazione di 10 colonnine per la ricarica delle auto elettriche, frutto del protocollo d’intesa siglato dal Comune di Marigliano con Enel X, società costituita dall’Enel esclusivamente per la mobilità elettrica.

“Tutto è iniziato da uno studio effettuato dal gruppo politico Marigliano Popolare” – dichiara Salvatore Tramontano, coordinatore e membro direttivo regionale Udc - “In data 18/06/2018 Marigliano Popolare presentò al Sindaco Carpino la proposta per la promozione e l’incentivazione della mobilità elettrica sul territorio comunale. Di concerto con il Sindaco, l’assessorato ai Lavori Pubblici e gli uffici Comunali è stato dato alla società Enel X la disponibilità di aderire al loro Piano Infrastrutturale previsto per la regione Campania”.

Con il protocollo di intesa tra la società Enel X ed il Comune di Marigliano è stata stabilita l’installazione di 10 colonnine per la ricarica delle auto elettriche, dislocate in 5 aree messe a disposizione dal Comune, con i lavori a totale carico di Enel X.

Le colonnine saranno installate nelle adiacenze del Centro Socioculturale di via Roma (ex chalet della villa comunale), su Corso Umberto I, in particolare nella zona a confine con il Comune di San Vitaliano, nel parcheggio dell’ex Circumvesuviana, nel parcheggio della scuola “Don Milani-Aliperti” a Lausdomini e su via Isonzo, nei pressi della statua di San Sebastiano.

La scelta fatta dall’Amministrazione comunale di Marigliano di prevedere il servizio di ricarica delle auto elettriche è perfettamente in linea con le politiche di tutela ambientale sviluppate dall’Amministrazione Carpino ed ha lo scopo di migliorare la qualità dell’aria, previa riduzione dell'inquinamento da traffico veicolare.

Il Piano Nazionale per l’installazione delle colonnine redatto dall’Enel X configura la copertura capillare di tutte le Regioni Italiane. Già lo scorso anno erano previste le installazioni di oltre 2.500 “Punti di Ricarica” distribuiti in tutti i comuni del territorio nazionale. Entro il 2020, le colonnine installate saranno circa 7mila, fino a raggiungere almeno 14mila installazioni nel 2022.