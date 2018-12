"La ricerca scientifica guarisce" Grande successo al MadreArte a Villaricca

Grande successo al MadreArte. Si è chiusa la tre giorni di “Mio figlio sta un’altra volta male con i nervi”, la rassegna teatrale che ha visto nel corso delle tre serate consecutive un bagno di folla da più di trecento persone. Applausi e ancora applausi hanno accompagnato ogni scena della rappresentazione. L’iniziativa degli attori, tutti volontari, è stata sostenuta dalla Pro Loco di Villaricca con il presidente Armando De Rosa, che patrocinerà anche i due appuntamenti con lo stesso spettacolo al teatro “Il Principe” di Giugliano in Campania venerdì 7 Dicembre ore 20.30 e Domenica 9 Dicembre ore 18.30. Protagonisti sono stati, oltre al direttore del teatro nonché regista Antonio Diana, l’avvocato Teresa De Rosa, referente per la regione Campania dell’associazione italiana per la lotta al neuroblastoma, la direttrice del I circolo di Qualiano Angela Rispo e l’ingegnere Vincenzo Pianese con la loro compagnia Erga Omnes. Da due anni ormai la struttura diretta da Antonio Diana si cimenta in spettacoli volti alla raccolta fondi per l’Associazione Italiana Per La Lotta Al Neuroblastoma. Il ricavato infatti delle prime due serate al teatro Madre Arte è stato devoluto all’associazione per la lotta al Neuroblastoma, mentre quello della terza serata di ieri al Pausillipon.