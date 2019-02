Un convegno per fare il punto sui corretti stili di vita “Sport e alimentazione”

“Sport e alimentazione” è il tema del convegno che si terrà mercoledì 27 febbraio, alle ore 9:00, presso il Teatro della scuola Cangemi, organizzato dall’Apd Vesuvio Oplonti in collaborazione con il Comune di Boscoreale, l’Istituto Comprensivo 1° Cangemi e il Coni - Comitato regionale Campania.

Il convegno è rivolto in particolare a docenti e genitori e sarà occasione per fare il punto sui corretti stili di vita, sull’attività sportiva e la sana alimentazione, e per dare informazione sui positivi effetti che tali condotte possono indurre.

Al convegno, moderato da Francesco Scognamiglio, interverranno il sindaco Antonio Diplomatico, il dirigente dell’I.C. 1° Cangemi Carmen Guarracino, Antonio Di Somma presidente del Consiglio comunale, Francesco D’Aquino assessore allo sport, Adriana De Falco consigliere comunale delegata alla pubblica istruzione, e Ilaria Arpaia, nutrizionista, che terrà una relazione sul tema, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza di sani stili nutrizionali e di vita attiva, con attenzione all'alimentazione e ai rischi di una vita sedentaria. Durante l’incontro, inoltre, verranno forniti in maniera concreta spunti e consigli da applicare nella vita di tutti i giorni.