Affidati i lavori per la costruzione di una nuova scuola Il nuovo plesso a Volla, in campo la città metropolitana

Sono stati affidati alla ditta vincitrice della gara d’appalto, i lavori per la costruzione di un nuovo edificio scolastico che sorgerà nel comune di Volla e che sarà destinato ad ospitare una nuova succursale del Liceo Scientifico.

Per la realizzazione del complesso è prevista una spesa di circa 1.185.000 euro ed i lavori dovrebbero essere ultimati entro due anni.

Si tratta di un nuovo importante investimento nel campo della scuola che la Città Metropolitana di Napoli, guidata dal sindaco Luigi de Magistris, sta realizzando per migliorare le condizioni di studio ed ampliare l’offerta formativa per i giovani dell’intera area metropolitana.

“Ringrazio la Città Metropolitana di Napoli – ha affermato Il sindaco di Volla, Pasquale di Marzio - i per l’impegno a favore della cittadinanza di Volla che consentirà, come da noi auspicato, di trovare, finalmente, una sistemazione adeguata per gli studenti del nostro liceo”.