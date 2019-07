Prevenzione in rosa: Amdos con Iannace a Roccarainola Visite gratuite con la presenza di diversi specialisti

Si è tenuta ieri a Roccarainola un’altra giornata di prevenzione in rosa con l’Amdos Mercogliano presso la scuola dell’infanzia di frazione Sasso dove diversi specialisti hanno effettuato le visite gratuite. Sono intervenuti il senologo Carlo Iannace, l’audioprotesista Nicola Topo, le psicologhe Marika Miele e Anna Sirignano e la nutrizionista Pasqualina Miele.

Ai medici vanno i ringraziamenti dell’Amdos Mercogliano per l’operato che svolgono sul territorio. Un ringraziamento speciale all’associazione L’Incontro di Roccarainola per la grande collaborazione nell’organizzazione degli ambulatori, all’amministrazione comunale e all’Istituto Comprensivo San Giovanni 1 per l’ospitalità.

"Grazie anche a quanti hanno aderito all’iniziativa continuando a credere nell’importanza della prevenzione. L’Amdos Mercogliano vi dà appuntamento a settembre con le nuove date dedicate alla prevenzione e con la sesta edizione della camminata rosa che si terrà domenica 15 settembre 2019, partendo da Mercogliano per arrivare tutti insieme in un grande fiume rosa fino ad Avellino."