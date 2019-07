"Piano per il lavoro nelle pubbliche amministrazioni" Un corso di preparazione a Boscoreale

Il corso è stato organizzato dall'associazione "Progetto per Boscoreale", in collaborazione con Fp Cgil dell'area metropolitana di Napoli e la Pro loco di Boscoreale "Villa Regina". Il corso ha visto la partecipazione di circa 40 giovani diplomati e laureati di Boscoreale, prossimi ad affrontare il concorso che a regime porterà l'assunzione a tempo indeterminato di circa 10000 lavoratori.

Alla fine della giornata di formazione, è intervenuto il consigliere regionale Gianluca Daniele, dichiarando che il concorso rappresenta un'opportunità unica per tanti giovani alla ricerca di un impiego stabile, soprattutto in questo momento storico, in Campania, dove si registra una sostanziale contrazione del mercato del lavoro. Prima dell'intervento del consigliere regionale, sono intervenuti la presidentessa della Pro loco di Boscoreale "Villa Regina", Tiziana Castellano e in rappresentanza dell'associazione "Progetto per Boscoreale" l'ex vicesindaco di Boscoreale Raffaele de Falco e il consigliere comunale Angelo Costabile.

Quest'ultimo ha sottolineato la sostanziale necessità di inserimento di figure competenti all'interno della pubblica amministrazione in relazione al radicale cambiamento delle attività lavorative nell'ambito dei servizi dedicati ai cittadini.

L'associazione "Progetto per Boscoreale" sensibile al tema del lavoro, continuerà ad esercitare attività rivolte a tutela dei lavoratori e a promuovere iniziative per indirizzare i disoccupati alla ricerca di un occupazione stabile.