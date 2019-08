Boscoreale: approvato il piano urbanistico comunale Il sindaco: "Traguardo importante per il rilancio della città"

“Nel giro di un anno, come avevo promesso in campagna elettorale, abbiamo approvato in consiglio comunale in via definitiva il Piano Urbanistico Comunale, che consentirà lo sviluppo economico, sociale e imprenditoriale della nostra città”.

Così il sindaco Antonio Diplomatico commenta l’approvazione dello strumento tecnico di gestione del territorio, e aggiunge “Sono oltre quaranta anni che la nostra comunità attendeva questo importante strumento urbanistico che nessuna amministrazione è stata capace di portare a termine, e che oggi è divenuto realtà grazie al mio personale impegno e a quello dei consiglieri comunali che mi sostengono. Con questo atto abbiamo scritto una pagina fondamentale della storia di Boscoreale. È stato un lavoro complesso, ma abbiamo raggiunto un traguardo importante per il concreto rilancio della città”.

Con l’approvazione del Puc Boscoreale si è dotata di una nuova zona industriale efficiente; di procedure snelle per l’installazione di pannelli solari; saranno agevolate la realizzazione di nuove strutture ricettive per lo sviluppo turistico; ci sarà la possibilità di costruire sottotetti termici; maggiori possibilità di sviluppo delle aree agricole; semplificazione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni per piccole opere edilizie.

A breve, intanto, sarà attivata una manifestazione di interesse al fine di definire l’eventuale fabbisogno “in ampliamento” per attività artigianali e/o piccolo industriali già operanti all’interno del comune, ciò al fine di mettere a punto, con urgenza, un procedimento di natura urbanistica che possa favorire le iniziative in atto. Analogamente si procederà per conoscere eventuali richieste di insediamento di attività artigianali e/o piccolo industriali già localizzate nei comuni limitrofi che intendono trasferirsi all’interno del comune.