Boscoreale: convocato il consiglio comunale Ecco gli argomenti all'ordine del giorno

Il Consiglio comunale è stato convocato dal presidente Antonio Di Somma in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione per venerdì 11 ottobre alle ore 11:30, e in seconda convocazione lunedì 14 ottobre alle ore 11:30, per la trattazione dei seguenti argomenti: approvazione verbali delle sedute precedenti; delibera di variazione ai sensi dell’art.175, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, proposta con delibera di G.C. n°53 del 18/5/2019; ratifica delibera G.C. n°87 del 30.9.2019, variazione di bilancio per ripristino funzionalità elevatori installati in immobili di proprietà comunale; variazione di bilancio ai sensi dell’art.175, comma 2 del D. Lgs. 267/2000; disavanzo di amministrazione relativo all’esercizio 2018. Provvedimento di ripiano; verifica degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2019 e variazioni di assestamento; Asmel, rettifica errore materiale; riconoscimento di debiti fuori bilancio.