"Striscione Agerola, sintomo fastidio per passerelle De Luca" Ermanno Russo, vicepresidente del consiglio regionale su inaugurazione Campus

“Lo striscione apparso oggi ad Agerola in occasione dell’inaugurazione da parte del presidente Vincenzo De Luca del campus di alta formazione turistica ed enogastronomica è il sintomo di un fastidio, oramai diffuso tra i cittadini campani, per le passerelle del governatore, il quale continua ad inaugurare opere ed iniziative che vengono da lontano.

Nel caso del complesso di proprietà regionale Colonia Montana Principe di Napoli, in località San Lazzaro, si tratta infatti di un progetto nato con la giunta di Stefano Caldoro, grazie ad un contratto di proroga di comodato d’uso al Comune di Agerola sottoscritto nel 2013 e ad un finanziamento individuato ancora prima attraverso i fondi europei del Por 2007/2013”.

Lo dichiara Ermanno Russo, vicepresidente del Consiglio regionale e già assessore al Demanio e Patrimonio della Regione Campania dal 2010 al 2015.

“Il giudizio insindacabile dei cittadini, che oggi ha assunto la forma di uno striscione, dovrebbe suggerire maggior cautela a chi rappresenta le istituzioni. Duole constatare che il comportamento del presidente De Luca rappresenta una costante in questi ultimi cinque anni di governo regionale.

Per fortuna, la piccola ma laboriosa comunità di Agerola non ha dimenticato lo sforzo dell’allora giunta campana nel tirar fuori dal degrado l’imponente struttura di Colonia Montana Principe di Napoli, una fuga in avanti clamorosamente smascherata da chi abita quei luoghi ed ha a cuore le sorti del territorio”, conclude Russo.