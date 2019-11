Piove nello stabile del liceo, protestano studenti e genitori Accade ad Ischia in Campania

"Il Liceo di Lacco Ameno sta cadendo a pezzi e noi siamo preoccupati di fare andare i nostri figli a scuola. Il preside ha detto che prenderà provvedimenti. Ma quando? Aspettiamo prima che succede qualche disastro?”.

Con queste parole il papà di uno studente del Liceo lacchese ha inviato delle foto incredibili degli allagamenti che in questi giorni stanno interessando aule e corridoi dell’immobile che ospita la scuola a Gennaro Savio, sentinella del territorio e da anni attento alle varie problematiche presenti nel territorio di Ischia.

“Questo è il liceo di Lacco Ameno”, mi ha scritto un’altra mamma che si chiede. “Secondo lei possiamo mandare i nostri figli lì stando noi tranquillamente a casa? Dalle eloquenti foto inviateci è chiaro che siamo in piena emergenza e che occorre un intervento urgente della Città Metropolitana per mettere fine agli allagamenti in quanto è inammissibile continuare a far fare lezioni agli studenti in questa situazione indegna di un paese civile.

Per la cronaca - scrive Savio - ricordiamo che nei decenni scorsi l’immobile di Lacco Ameno nacque per ospitare il mercato comunale, ma al posto di mercanzie ed ortaggi fu sin da subito sede scolastica del Liceo Scientifico. Inoltre secondo i piani dell’ex provincia, questi locali potrebbero essere destinata al biennio dell’alberghiero la qual cosa ha già causato polemiche tra la popolazione scolastica del Telese. Polemiche che dopo gli allagamenti di questi giorni sono destinate ad aumentare."