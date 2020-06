Boscoreale: modifica orario di visita al cimitero La comunicazione del sindaco

Con apposita ordinanza, il sindaco Antonio Diplomatico, al fine di ottemperare a specifiche misure indicate dal Ministero della Salute in materia di “esumazione ed estumazione”, ha disposto che con decorrenza da giovedì 4 giugno, le operazioni di esumazione ed estumazione devono essere effettuate a cancelli cimitero chiusi nei giorni di martedì e giovedì non festivi, dalle ore 7:30 alle ore 10:30. Quindi nei giorni di martedì e giovedì non festivi il cimitero osserverà il seguente orario di visita: 10:00 -13:30.