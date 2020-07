Boscoreale alle prese con il capitolo Tari Confronto con l'amministrazione comunale

Arev-od ha incontrato il Sindaco di Boscoreale Antonio Diplomatico, e Buondonno, dirigente affari economici, per discutere di Tari 2020.

Il confronto è stato pacato ma serrato. L'associazione ha illustrato, dati alla mano, quale incidenza sull'economia del Territorio vesuviano hanno determinato in questi anni le strutture di microricettività. Difatti, il Turista che ospitano lascia segni tangibili del suo passaggio. In virtù della difficile congiuntura che stanno vivendo le strutture extra-alberghiere è stata pertanto richiesta una riduzione della Tari ed, in ogni caso, una rideterminazione più equa della stessa, comunque conforme all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione.

Il sindaco, in uno al suo dirigente, pur facendo presente la difficile situazione economico-finanziaria del suo Ente, ha preso l'impegno, in sede di emissione del conguaglio Tari (ottobre/novembre 2020) a tenere nel dovuto conto le richieste espresse. Dunque, ci si è lasciati con un "Arrivederci". (nella foto, scattata in data 30 giugno '20 c/o sala Giunta Comune di Boscoreale, da destra, il Sindaco Diplomatico, la Dirigente Buondonno, Aldo Avvisati e Silvio Amodio, rispettivamente, presidente e consigliere Arev-Od).