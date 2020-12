San Giuseppe Vesuviano: caos bollette Tari Borrelli: agitazione e panico nei cittadini già duramente colpiti dall’emergenza sanitaria

Come hanno anche segnalato diversi cittadini al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, l’ufficio Tributi del comune del comune vesuviano ha inviato a diversi cittadini l’invito al pagamento della Tari quando il termine di pagamento per la prima rata era già abbondantemente scaduto, inoltre sembra che stiano inviando, a destra e a manca senza alcuna distinzione, le bollette per la Tari del 2015 anche a chi l’ha regolarmente pagata.

“Abbiamo inviato una nota al Comune di San Giuseppe per avere delucidazioni su questa vicenda, vorremmo capire il motivo di questi disservizi e per fare in modo che non si creino ulteriori difficoltà ed agitazioni ai cittadini, già duramente colpiti da questa emergenza sanitaria che sta portando grandi ristrettezza economiche” - ha dichiarato il Consigliere Borrelli.