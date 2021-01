Un bonus per tutte le attività commerciali in emergenza Covid Le istanze possono essere presentate da oggi a Casamarciano

È di 500 euro il contributo 'una tantum' che l'amministrazione comunale di Casamarciano mette a disposizione dei commercianti colpiti dall'emergenza sanitaria e che presenteranno un’apposita istanza.

La delibera porta la firma dell'assessore alle politiche sociali Angelo Piscitelli. Le attività economiche che potranno accedere al beneficio devono essere in regola con i contributi previdenziali e con i tributi comunali, oltre che avere la sede operativa a Casamarciano.

Diecimila la cifra complessiva che il comune guidato da Carmela de Stefano ha stanziato, predisponendo una voce nel bilancio: da tale fondo saranno presi i contributi per le attività commerciali, fino all’esaurimento del budget. Le istanze potranno essere presentate tramite pec da oggi, lunedì 11 e fino a martedì 26 gennaio.

"Veniamo incontro alle esigenze di quelle categorie maggiormente colpite dal Covid, come i commercianti, costretti ad abbassare la saracinesca o a subire forti limitazioni - spiega l'assessore Piscitelli - Un impegno economico ma soprattutto morale che sicuramente non risolverà le difficoltà che le piccole attività stanno incontrando ma che co auguriamo possa servire a dare una piccola boccata d'ossigeno.

Purtroppo è necessario pazientare ancora un po' - aggiunge l'assessore - ed augurarci che questa pandemia finisca per ritornare alla normalità ma è fondamentale la collaborazione di tutti. Solo marciando tutti dalla stessa parte ne usciremo".