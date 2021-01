10eLotto. Super vincita in Campania da 2 milioni e mezzo Fortunata vincita nel napoletano con 10eLotto

Colpo da 2,5 milioni di euro al 10eLotto: un fortunato giocatore di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, ha centrato un 10 Oro, con una puntata da 3 euro su un’estrazione frequente, indovinando tutti e 10 i numeri giocati. Come riporta agipronews, s tratta di una delle vincite più sostanziose nella storia del gioco, che premia ancora una volta la Campania: la più alta, da 5,4 milioni di euro, venne realizzata il 14 febbraio 2019 a Marcianise, in provincia di Caserta. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 29 milioni di euro, per un totale di 164,7 milioni dall’inizio del 2021. MSC/Agipro