Covid: ricoverato in ospedale al Cotugno il sindaco di Pompei Era risultato positivo al virus nei giorni scorsi

Positivo al coronavirus, ricoverato il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid 19. Una ospedalizzazione - presso la struttura napoletana Cotugno – avvenuta in via del tutto cautelativa. Le condizioni di salute del primo cittadino non sono allarmanti, ma esigono un monitoraggio costante.

“Il mio stato di salute non desta particolari preoccupazioni - ha affermato lo stesso Lo Sapio - ma ho ritenuto opportuno ricorrere al ricovero ospedaliero per monitorare con attenzione la situazione. Ringrazio tutti i miei concittadini per l’affetto che mi stanno dimostrando.

Pur volendo, non posso rispondere a tutte le telefonate o ai tanti messaggi che mi stanno arrivando in queste ore, ma sappiate che la vostra vicinanza mi è molto di conforto. A tutti voi, arrivino le mie rassicurazioni, ma soprattutto la mia raccomandazione ad essere prudenti. Il coronavirus è un nemico subdolo e invisibile dotato di una forza dirompente.

Non lasciategli spazio, osservate tutte le misure del caso: mascherine, distanziamento. Siate responsabili per il vostro bene e per quello dei vostri cari. Io continuerò a fare la mia parte affinché siate al sicuro, tutelando, seppur da lontano, la salute pubblica e ordinando tutte le disposizioni necessarie. Il benessere della città di Pompei è e sarà sempre la mia priorità”."

Sale intanto il numero complessivo dei positivi a Napoli, 574 nell'ultimo bollettino diramato dall'Asl e 4 nuovi decessi.