Tamponi gratuiti per i residenti non vaccinati L'iniziativa intelligente del Comune di Casamarciano

C'è tempo fino alle 12 di mercoledì 26 maggio per aderire alla campagna screening promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmela De Stefano con l'assessore alla sanità Pietro Tortora.

Potranno sottoporsi a tampone tutti i cittadini residenti che, ad oggi, non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino nè sono in lista per farlo. La prenotazione, obbligatoria, deve essere inoltrata a mezzo mail all'indirizzo emergenzacovid@comune.casamarciano.na.it oppure chiamando al numero 392.7653652.

Nel modulo di adesione è necessario indicare, oltre le proprie generalità, anche l'ultimo tampone effettuato. Le richieste che arriveranno si aggiungeranno a quelle già acquisite dagli uffici comunali riservate nel precedente avviso al personale scolastico ed agli studenti.

"La curva epidemiologica è scesa e siamo pronti alle riaperture - dichiara l'assessore alla sanità Pietro Tortora - prima però vogliamo fare un nuovo screening sul territorio sottoponendo a tampone chi non ha ancora effettuato la vaccinazione ed è a contatto con il pubblico. Finalmente intravediamo la luce in fondo al tunnel. Tutto ciò non significa però lasciarsi andare a comportamenti irresponsabili. La prudenza - conclude l'assessore- è la principale arma di difesa dal virus".