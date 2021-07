Casamarciano: riapre il parco giochi nell'area Gescal e in zona San Clemente Lo start oggi dalle 18.00 alle 21.00

"Le aree a gioco del rione Gescal e di via San Clemente riapriranno al pubblico. Restituiamo alla comunità due zone necessarie, soprattutto per i bambini in queste giornate estive": ad annunciarlo è il sindaco di Casamarciano Carmela De Stefano.

Lo start è previsto già da oggi, dalle 18.00 alle 21.00. L'ingresso sarà garantito tutti i giorni, dal lunedì alla domenica.

"Finalmente ci siamo - aggiunge il sindaco - e da oggi i nostri piccoli potranno usufruire del parco giochi in due punti nevralgici della comunità. Ovviamente ci affidiamo al senso di responsabilità soprattutto dei genitori affinché siano rispettate le regole evitando assembramenti. È chiaro che vigileremo ma sono certa che il buonsenso prevarrà.

Intanto - aggiunge - ci stiamo attivando per rendere fruibili anche le altre aree, come piazza Angelillo che, a breve, sarà oggetto di ristrutturazione con i fondi della Città Metropolitana. Puntiamo ad una comunità efficiente ed inclusiva".

Disposte, infine, alcune modifiche al piano traffico. Senso unico solo a salire in via San Clemente è stop al traffico veicolare dall'una di notte. "Un provvedimento necessario - conclude Carmela De Stefano- per disciplinare il traffico veicolare ed assicurare ai residenti tranquillità".