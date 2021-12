Somma Vesuviana a led dal borgo alle periferie con ben 3500 luci nuove Il sindaco Di Sarno: "Il 90% del territorio è a led e a breve altre 12 strade nuove in paese"

"Oramai tutta Somma Vesuviana è un paese a led! Abbiamo coperto il 90% del territorio installando ben 3500 nuove luci, tutte a led e ben 1600 nuovi pali, 20 nuove centraline." Ad annunciarlo è Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.

"Abbiamo cambiato tutta la pubblica illuminazione. Oggi abbiamo una Somma Vesuviana illuminata a led lungo le vie, gli slarghi, le piazze del Borgo, del Centro e delle Periferie.

A breve partiranno i lavori per avere altre 12 strade nuove che si aggiungeranno alle 16 già riasfaltate e sempre a breve completeremo i marciapiedi lungo via Circumvallazione e partirà la realizzazione della nuova rotonda all’incrocio con la seconda parte di Via Aldo Moro. Amplieremo anche l’incrocio di Santa Croce. Si tratta di un collegamento prioritario soprattutto quando alcune volte viene chiusa la superstrada."