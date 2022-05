A Meta di Sorrento si prospetta una grande stagione balneare Il sindaco Giuseppe Tito annuncia gli sconti per i residenti e la Festa della "Pizza d'Amare"

Riparte alla grande la stagione balneare in costiera sorrentina e a fare la parte del leone sarà ancora una volta Meta di Sorrento che con i suoi lidi si prepara ad accogliere migliaia di bagnanti, tra residenti e turisti, che la scelgono per trascorrervi le vacanze estive.

Il sindaco Giuseppe Tito ha presentato il nuovo "Piano-Spiagge" che partirà da domenica 29 maggio, data che segna la ripartenza turistica dopo i due anni di lockdown dovuto al covid-19 e che ha fortemente soffocato le potenzialità degli operatori turistici metesi costretti a fare i conti con le tante restrizioni per garantire la sicurezza agli ospiti.

Per dare il benvenuto alla nuova stagione l'Amministrazione comunale ha organizzato una due giorni per il 26 e 27 maggio con lo slogan "Pizza d'Amare".

Tutti i pizzaioli metesi hanno infatti aderito all'iniziativa che per due giorni animerà l'intero borgo marinaro mescolando i profumi delle pizze con quelli del mare con un ospite d'eccellenza: "Enzo Coccia della Pizzeria "La Notizia" che proporrà la celebre pizza montanarina - spiega Tito - Con un biglietto di 15 euro si potranno gustare 4 tranci di pizza, acqua coca-cola, dolce e caffè. Inoltre il biglietto dà diritto a partecipare al sorteggio di un iphone di ultima generazione. Insomma una bella festa per salutare l'inizio della nuova stagione".

Oltre alle degustazioni ci sarà spazio per l'esibizione di artisti e per lo spettacolo in quella che si preannuncia come la grande festa dell'estate in costiera.

Il primo cittadino non ha mancato però di sottolineare alcune importanti iniziative decise dall'Amministrazione insieme agli operatori balneari che anche per questa estate agevoleranno i residenti con la riduzione del 50% delle tariffe e con l'istituzione di un servizio navetta organizzato direttamente dagli operatori per ridurre la pressione del traffico automobilistico.

Sarà attiva un'App per prenotare il proprio posto al sole, esperimento che ha dato ottimi risultati l'anno scorso e che quest'anno si preannuncia decisivo prevedendosi i pienoni delle stagioni pre-covid.

Si potrà quindi prenotare l'ingresso ai lidi e ogni sera il comando di Polizia Municipale comporrà la lista dei prenotati che, al loro arrivo a Meta, saranno autorizzati ad accedere ai lidi con posto riservato a persone e auto.

Non poteva mancare il rafforzamento dei controlli per la sicurezza sui lidi e in città per cui il sindaco insieme ai Vigili Urbani e alla Stazione dei Carabinieri diretta dal com. Antonio Russo assicurerà puntuali e costanti controlli sul territorio.