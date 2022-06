Vandali in azione a Meta mettono fuori uso l'ascensore del mare Ieri alcuni giovani hanno messo fuori uso l'ascensore del mare che resta in tilt per una settimana

Vandali hanno seriamente danneggiato l'ascensore del mare che sarà praticamente inutilizzabile per circa una settimana. Il sindaco Giuseppe Tito ha dichiarato che i Vigili Urbani e i Carabinieri averbbero già individuato alcuni dei responsabili dell'episodio, ma che non c'è la collaborazione dei cittadini indispensabile per identificare i responsabili di questa vicenda.

"Entro martedì prossimo l'ascensore tornerà in funzione - ha spiegato Tito - e l'intervento di riparazione costerà alle casse comunali ben 4mila euro. La cosa che maggiormente mi mortifica è il fatto che tutti sono pronti a scrivere e a denunciare sui social quello che non funziona, ma quando poi si tratta di testimoniare per individuare i responsabili di certi atti vandalici non c'è chi lo fa e aiuta noi e le forze dell'ordine a procedere. Questo modo di fare non mi piace, io ci metto sempre la faccia e vorrei che tutti si assumessero le proprie responsabilità quando si tratta di difendere un bene comune".

La vicenda ha creato non pochi disagi agli utenti dei lidi balneari che con l'ascensore raggiungono le spiagge allentando così anche la pressione del traffico automobilistico sull'area. Intanto per effettuare l'intervento di riparazione occorrerà attendere quasi una settimana con tutte le disfunzioni che ne derivano ai bagnanti e alla mobilità interna in un periodo dove la pressione del traffico ha già superato la soglia di sostenibilità al punto che il sindaco ha chiesto al Prefetto di Napoli di istituire le targhe alterne durante i week-end.