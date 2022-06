Sagristani: entro la prossima primavera al via i lavori del nuovo Ospedale Il sindaco di Sant'Agnello annuncia che entro l'autunno sarà svolta la gara d'appalto per i lavori

"Entro fine anno sarà effettuata la gara d'appalto e nella prossima primavera sarà posta la prima pietra del nuovo Ospedale". Così Piergiorgo Sagristani, sindaco di Sant'Agnello, fa il punto sull'iter in corso per la realizzazione dell'Ospedale che sorgerà a Sant'Agnello al posto dell'attuale sede del distretto sanitario 59, un progetto finanziato dalla Regione Campania con una spesa di circa 70 mln di euro e che è stato fortemente voluto dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca sulla base degli indirizzi espressi dai sei comuni della Peninsola Sorrentina e Positano che da oltre dieci anni si sono fatti promotori di un progetto di fattibilità.

"Siamo alla fase del progetto esecutivo - spiega il sindaco - dopo che sono stati svolti tutti i controlli sull'assetto idrogeologico dell'area per cui andiamo verso un nuovo e moderno concetto di sanità ospedaliera nel nsotro distretto. Con il rinnovo dei vertici delle Aziende sanitarie c'è stato un cambio alla guida della nostra Asl Na3Sud con la nomina del nuovo manager Giuseppe Russo che prende il posto di Gennaro Sosto che, però, continuerà a seguire come responsabile del procedimento la realizzazione del nuovo ospedale e questo garantisce una continuità significativa per giungere al più presto a buon fine".

Intanto si guarda con fiducia al nuovo corso della sanità peninsulare che si sta adeguando ai nuovi indirizzi di politica nazionale riferita al PNRR con l'istituzione di due ospedali di comunità in penisola sorrentina che assolveranno a una funzione preziosa per l'assistenza alle categorie più critiche come, per esempio, i lungodegenti.