Lago Miseno. Rimosse le condutture fognarie scaricate li oltre 20 anni fa Borrelli: "Complimenti all’amministrazione di Bacoli ora tocca a Pozzuoli"

È entrata nel vivo l’operazione di rimozione rifiuti dal lago Miseno ad opera l’amministrazione di Bacoli che rientra nel piano di pulizia straordinaria dei laghi dei campi flegrei finanziato dalla Regione Campania. Lo stanziamento complessivo è di 300.000 euro per tre anni ( a partire dal 2021). i primi 150.000 euro finalizzati per la pulizia ed il corretto smaltimento dei rifiuti. Altre due tranche di 100.000 e 50.000 euro disponibili per il 2022 e 2023.

“Ci siamo riusciti! Stiamo rimuovendo le condotte fognarie che, oltre 20 anni fa, erano state scaricate nel lago Miseno. Con la gru, liberiamo il fondale da tonnellate di rifiuti. È una bella giornata per Bacoli. Per l’ambiente, per la tutela della natura. A difesa di uno dei simboli più importanti dei Campi Flegrei. Non più discarica, non più cloaca. Ma risorsa. Uno dei cuori pulsanti della nostra città. A pochi passi da ciò che fu, duemila anno fa, il porto militare più importante dell’Impero Romano. Lungo la pista ciclabile. Tra le più attraversare della provincia di Napoli.”- scrive il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione su facebook-

“Un’opera resa possibile grazie alla sinergia tra Regione Campania e Comune di Bacoli. Ringrazio il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, per aver sostenuto questa giusta causa. Permettendoci di ottenere un finanziamento importantissimo. Da soli, come ente in dissesto, non ci saremmo mai riusciti. Siamo partiti con lavori che miglioreranno la salute del “Maremorto”. Dobbiamo continuare così. Perché non può esistere alcun turismo sostenibile e di qualità, senza la cura dell’ambiente. Insieme, faremo sempre meglio. Un passo alla volta.”.

“Siamo molto soddisfatti di come stanno procedendo le cose e del modo in cui l’amministrazione bacolese, a cui facciamo i nostri più sinceri complimenti, sta utilizzando i fondi messi a disposizione della Regione, erogati grazie ad uno dei 4 provvedimenti, come collegato alla finanziaria del 2021, proposti e fatti approvare da noi. È questo il modo giusto di fare per salvaguardare, concretamente, l’ambiente le risorse naturali del territorio. Adesso ci aspettiamo che il neo sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni utilizzi anche per i laghi del suo comune questi fondi per avviare una serie di azioni di pulizia e bonifica ”- ha commentato così il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.