Incendio di Terzigno: concentrazioni diossine sotto soglia di rilevabilità Proseguono le attività dell’Arpa Campania per valutare le conseguenze ambientali del rogo

Proseguono le attività dell’Arpa Campania per valutare le conseguenze ambientali dell’incendio che lo scorso 5 luglio ha coinvolto un negozio di vernici a Terzigno.

Il secondo ciclo di campionamento delle diossine disperse in atmosfera, svolto in data 6-7 luglio con un campionatore posizionato nei pressi del sito dell’incendio, ha evidenziato un valore di concentrazione di diossine e furani (Pcdd+Pcdf) notevolmente inferiore ai valori di riferimento correntemente utilizzati dalla comunità scientifica (inferiore anche alla soglia di rilevabilità della metodica utilizzata), nettamente in diminuzione rispetto al valore risultato dal primo campionamento.

Per quanto riguarda gli inquinanti monitorati dal laboratorio mobile collocato nel territorio comunale di Terzigno (quali benzene, toluene, xilene, monossido di carbonio, ossidi di azoto, ozono, Pm2.5, PM10) le misure non hanno evidenziato criticità riconducibili all’incendio.