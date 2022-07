Sant'Agnello, si lavora per riaprire al più presto la strada crollata a novembre Sfiorata la tragedia per la voragine apertasi all'improvviso nella traversa Matteotti

Proseguono i lavori per la riapertura della strada alle spalle del palazzo municipale crollata il 9 novembre dell'anno scorso e che solo per miracolo (il crollo avvenne nelle prime ore della mattinata) non provocò una tragedia inghiottendo una Fiat Panda parcheggiata che non è stata possibile recuperare essendo scivolata nei meandri del sottosuolo.

E' stato il sindaco Piergiorgio Sagristani a fare il punto sulla situazione: "Dopo aver realizzato la palificata è iniziato il riempimento della voragine di traversa Matteotti con polvere di cemento miscelata con additivo schiumogeno ed aria compressa! Continuiamo ad impegnarci per la nostra Sant' Agnello".

La spesa complessiva dell'intervento è di € 463.156,41. Spiega il sindaco: "Abbiamo garantito la copertura finanziaria dell’intervento impegnando € 263.156.41 dal Bilancio Comunale e altri € 200.000 li ha stanziati la Regione Campania. Per tali spese è già in corso una verifica da parte del Comune per individuare le eventuali responsabilità dell’evento, al fine di procedere al recupero delle somme in risarcimento per i danni provocati".