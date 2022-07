A Sant'Agnello si lavora per colmare la voragine e per la nuova stazione Eav Cantieri aperti nella cittadina amministrata da Piergiorgio Sagristani

Proseguono i lavori a Sant'Agnello per ripristinare l'agibilità della strada alle spalle del palazzo municipale che, nel novembre 2021, crollo alle sei del mattino inghiottendo un'auto e creando un'enorme voragine che ha provocato la chiusura della strada fino al mese scorso.

I lavori finziati dalla Regione Campania e dal Comune di Sant'Agnello consistono nel consolidamento delle pareti della strada e nel riempimento con colate di cemento la voragine al fine di mettere in sicurezza l'area e ripristinare la viabilità in quest'arteria molto importante per lo smaltimento del traffico in parallelo sulla ss 145.

Nei pressi del Comune sono in corso anche i lavori per realizzare la nuova stazione dell'Eav che da oltre vent'anni attendeva di essere ristrutturata per le precarie condizioni in cui versava.Grazie all'iniziativa congiunta del Comune amministrato da Piergiorgio Sagristani e dall'Eav si è proceduto ad una verifica del Put, piano urbanistico territoriale, a livello regionale condizione pregiudiziale alla realizzazione dell'intervento.