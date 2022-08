Mobilità in Penisola, Sagristani: inizia la svolta green con bike sharing Cinque i Comuni della Costiera aderenti al progetto presentato a Sant'Agnello dal sindaco Sagristani

Presentato nella sala consiliare il progetto consortile di "bike sharing" voluto dai comuni di Sant'Agnello, capofila, Sorrento, Massa Lubrense, Piano di Sorrento e Meta alla presenza dei sindaci, degli assessori e della società vincitrice della gara che installerà le postazioni in tutti e cinque i comuni.

In ciascun comune saranno disponibili 14 biciclette a pedalata assistita noleggiabili con un'App e con un ticket di 1,50€ per la prima ora e 2€ per quelle a seguire. Sarà possibile acquistare anche degli abbonamenti, mentre per i turisti che volessero utilizzare le bici è d'obbligo il pagamento mediante carta di credito.

Inizia così il lungo percorso verso una mobilità sostenibile, ha spiegato il sindaco Piergiorgio Sagristani, e tutti insieme confermiamo il nostro impegno a condividere progetti utili all'intera realtà comprensoriale che, con l'istituzione dell'Unione dei Comuni, darà ancora maggiore concretezza e prospettiva ai nostri buoni propositi.

Con Sagristani e la sua assessora Clara Accardi che ha curato il progetto e il presidente del consiglio Gennaro Rocco, sono intervenuti il sindaco di Sorrento Massimo Coppola e il consigliere Paolo Pane, il sindaco di Piano di Sorrento Salvatore Cappiello, il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli e il suo vice Giovanna Staiano, il vice sindaco di Meta Pasquale Cacace, il presidente di Atex Campania Sergio Fedele.

Nei prossimi mesi, si presume entro fine anno, saranno allestite le postazioni negli altri Comuni aderenti al progetto così da rendere il nuovo servizio attivo al 100% sull'intero territorio peninsulare.