Dopo lo stop dovuto alla pandemia ritorna la tradizionale settembrata Anacaprese Tradizioni, musiche e pratiche legate all’artigianato e alla coltivazione

La sfilata inaugurale, in costume, con le lavorazioni in tessuto delle sarte isolane, è prevista per le 18.30 domenica 28 Agosto e si terrà, come da tradizione, lungo tutto il centro storico del paese. La sfilata partirà da Caprile (capolinea Bus) per proseguire fino a Piazza Vittoria. Da lì le varie associazioni e gruppi partecipanti si dislocheranno in più punti del centro storico: i ragazzi della Cooperativa la Sciuscella si fermeranno alla Casa Rossa e i ragazzi del Forum dei Giovani si posizioneranno a Piazza San Nicola, in entrambi i luoghi sarà distribuita uva e vino.

Nei pressi di Piazza Diaz Tittina Mariniello, la signora dei merletti, distribuirà un assaggio di torte di mandorle e di limoncello mentre a Piazza Cerio l’associazione L’Oro di Capri distribuirà un assaggio di pane, olio e vino, con degustazione dell’olio novello, mentre nei pressi del Bar Grotta azzurra i ragazzi dell’azione cattolica distribuiranno uva. La banda folkloristica completerà il giro del centro storico del paese per allietare con musica popolare tutti i passanti.

In contemporanea ci sarà l’apertura dei mercatini dell’artigianato. Tra le associazioni coinvolte saranno presenti: il Forum dei Giovani di Anacapri, i ragazzi della Cooperativa La Sciuscella di Anacapri, gli olivicoltori dell’Oro di Capri e tanti altri, tutto accompagnato dal gruppo folkloristico Isola di Capri. In Piazza Diaz Clarissa Ferrigno e Daniela Rocchi in un intrattenimento musicale.