A Gragnano la tradizionale tre giorni della "Festa della Pasta" Fervono i preparativi per l'evento più importante della città che coinvolge migliaia di persone

Dal 9 all'11 Settembre ritorna la "Festa della Pasta" nella città di Gragnano dove si sono svolte numerose iniziative sin dal mese di luglio nell'ambito della rassegna "Estate in bellezza".

Nello D'Auria, sindaco di Gragnano, illustra come si svolgerà questo evento che richiama in città un pubblico da ogni angolo della regione e anche da altre realtà italiane, tutti affascinati dalla tradizione enogastronomica divenuta arte e cultura.

La Festa si svolge lungo un itinerario che prevede tre location ubicate a Via Roma, Via Pasquale Nastro e Via Tommaso Sorrentino una direttrice che consente l'agevole flusso e deflusso del pubblico. Gli eventi in programma si svolgeranno invece nel Chiostro di San Michele, nel Piazzale Aldo Moro e nella Valle dei Mulini raggiungibile, quest'ultima, con un servizio navetta reso disponibile dall'organizzazione.

Spiega il sindaco D'Auria: "Provate ad immaginare la grande bellezza di passeggiare in un immenso teatro a cielo aperto che al giungere dei suoi visitatori si trasforma in grano, in semola, in acqua e in una magia di Pasta che ondeggia tra l’orgoglio di ogni gragnanese di appartenere a questa città. E poi 18 chef all’opera, 4 postazioni di cucina on the road, 9 showcooking magistrali, 5 workshop, 16 pastifici aperti, 2 mostre fotografiche, 3 concerti".

C'è attesa per conoscere tutti i dettagli della manifestazione che saranno resi noti nei prossimi giorni quando sarà completato il cartellone dell'evento più importante della Città della Pasta per antonomasia.