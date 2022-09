Meta Mare in...Festa per la Madonna del Lauro patròna del mare e dei navigantI L'11, 12 e 13 settembre nella cittadina costiera grandi festeggiamenti per la Madonna del mare

Fervono i preparativi per la ricorrenza della festa patronale in onore della Madonna del Lauro, protettrice del borgo marinaro e dei naviganti. Un'intera comunità, non solo metese, è devota alla Madonna del Lauro i cui festeggiamenti sono già iniziati con la suggestiva cerimonia della processione con l'apposizione della statua della Madonna sul fondale marino.

"Una suggestione unica..." è stato il lapidario commento del sindaco Giuseppe Tito che, a bordo della scialuppa col parroco e i rappresentanti di Guardia Costiera e Carabinieri, ha deposto la stuatua nelle acque della marina di Meta come si puà vedere dalle immagini realizzate da Diego Ambruoso per PaginaSette.

Per la ricorrenza che praticamente fa calare il sipario sulla stagfione estivsa metese è stata organizzata per i giorni 11 - 12 - 13 Settembre la 5° edizione della manifestazione "Meta Mare in... Festa", una kermesse di musica, spettacoli, enogastronomia, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco Terra delle Sirene, evento che si prospetta ancora più spettacolare delle precedenti edizioni.

Partecipano 22 ristoratori che nel corso delle tre serate proporranno al pubblico le loro specialità con l'acquisto di un ticket di € 15,00. Saranno inoltre disponibili anche primi piatti Gluten Free presso lo stand di Lamberti Food. A conclusione della tre giorni , il 13 sera, lo spettacolo dei fuochi pirotecnici che è uno dei più suggestivi di quelli che si svolgono nell'estate in costiera.