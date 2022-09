Giornata nazionale per la sicurezza delle cure, le iniziative dell'Asl Napoli 3 Coinvolti operatori, cittadini, pazienti e utenti del Distretto

II 17 settembre 2022 ricorre la "4° Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita", principio che è parte costitutiva del diritto alla salute. Per celebrare la Giornata istituita in Italia con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019, su proposta del ministro della Salute e in accordo con la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, aderendo alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), l’AslNapoli 3 Sud ha messo in campo una serie di iniziative.

Tra gli obiettivi, il coinvolgimento di operatori, cittadini, pazienti, utenti, nell'ambito di una Campagna per la sicurezza della terapia farmacologica a partire dal 16 settembre 2022.

Queste le attività previste:

• diffusione di materiale informativo (poster, brochure), rivolto ad operatori, cittadini, pazienti ed utenti;

• attivazione di due progetti formativi per gli operatori:

- Il rischio clinico da farmaci

- La gestione in sicurezza dei farmaci antineoplastici per favorire l'applicazione delle raccomandazioni ministeriali inerenti la sicurezza dell'uso dei medicinali

• avvio del Progetto II mese della Raccomandazione - approfondimento ed approvazione delle raccomandazioni del ministero

• realizzazione di un seminario sul tema, Medication without harm (uso dei farmaci senza danni) presso l'aula di formazione della sede di Torre del Greco.

Anche se l'Organizzazione mondiale della sanità ha suggerito di illuminare di arancione almeno una struttura pubblica per richiamare l'attenzione dei cittadini e dell'opinione pubblica sul tema, si è scelto di rinunciare all’iniziativa per rispettare le politiche di risparmio energetico intraprese dall'azienda.