Meta, il sindaco Giuseppe Tito vara un piano di sostegno per famiglie e imprese Per affrontare i risvolti della crisi energetica si attiva il Comune che stanzia fondi straordinari

La crisi socio-economica causata dall'aumento vertiginoso dei costi energetici sta mettendo a durissima prova la tenuta di imprese e famiglie e al di là dei provvedimenti del Governo anche gli enti locali si stanno muovendo nella direzione di realizzare economie per disporre di risorse da destinare alle famiglie e alle aziende in questo momento di difficoltà.

Il sindaco Giuseppe Tito ha intrapreso un minuzioso monitoraggio della finanza comunale per rinvenire fondi da destinare a cittadini e imprenditori in questo momento di crisi realizzando un aiuto diversificato che sarà erogato ai richiedenti fino a esaurimento delle risorse che saranno rese disponibili.

Spiega Tito: " Ai residenti aarà elargito un contributo per bollette di fornitura di energia elettrica con un aumento pari ad almeno il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2021. Inoltre alle famiglie residenti con un'Isee fino ad € 7.000,00 sarà riconosciuto uno sconto del 50% sul ticket mensa scolastica e tale agevolazione partirà dall’1° novembre e durerà fino al 28 febbraio 2023. Infine alle imprese e al compart produttivo in generale saranno riconosciute riduzioni collegate alla tassa rifiuti. Gli uffici interessati stanno predisponendo tutti gli atti per poter accedere ai benefici ed entro qualche giorno sarà disponibile il modello di domanda che sarà pubblicato sul sito del Comune".

Si tratta del primo ente locale che assume concrete iniziative a valere sul proprio bilancio per sostenere la comunità locale in un momento tanto difficile. Su questo punto è nota la sensibilità del primo cittadino che ha colto con immediatezza il crescente disagio dei concittadini e ha disposto l'intervento che sarà operativo tra qualche giorno.

Nel vicino comune di Piano di Sorrento, anche a seguito delle sollecitazioni da parte degli esponenti di opposizione Vincenzo Iaccarino e Gabriele Di Filippo, l'Amministrazione del sindaco Salvatore Cappiello ha adottato una delibera con cui dà indirizzo agli uffici competenti "...di elaborare quanto prima uno specifico programma di efficientamento e razionalizzazione delle fonti energetiche. Si tratta di interventi che riguarderanno la pubblica illuminazione e gli edifici comunali. A ciò si aggiunge la già indicata decisione di ridurre i costi per le luminarie sia per la festività patronale di San Michele Arcangelo del prossimo 29 settembre sia per le festività natalizie. Nella delibera si indica agli uffici di verificare, a seguito delle misure che saranno approvate a livello nazionale ed europeo, l’istituzione di un fondo comunale per le famiglie disagiate in misura concernente alle stesse con la previsione di criteri e priorità di assegnazione".