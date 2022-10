Meta, via alle domande per il "Bonus Utenze". Tito: noi a fianco delle famiglie Da martedì 11 ottobre è possibile presentare la richiesta di contributo tra i 100 e 150 euro

L'Amministrazione Comunale del sindaco Giuseppe Tito è stata la prima a varare un piano di interventi in sostegno delle famiglie e delle imprese per fronteggiare l'impennata dei costi energetici e le crescenti difficoltà che stanno vivendo tanti nuclei familiari e piccoli imprenditori costretti a sopportare sacrifici imposti dalla crisi internazionale, dalla guerra e dalla speculazione sui prodotti energetici.

Da martedì 11 ottobre sarà possibile presentare la domanda per accedere al contributo "Bonus Utenze". I richiedenti dovranno essere in possesso di un'attestazione Isee ordinario o corrente in corso di validità il cui valore non sia superiore a € 10.633.00 e con almeno una bolletta intestata.

Il contributo che sarà corrisposto varia da un minimo di 100 a un massimo di 150 euro e arriverà direttamente sul conto corrente del richiedente.

Per presentare la domanda occorre scarica il modulo dall'albo pretorio e inoltrarlo via mail o pec alla casella istituzionale del Comune: comune.meta@asmepwc.it; oppure a mano presso ufficio Protocollo,ubicato al piano terra della Casa Comunale.

"E' un momento difficile e il Comune, nei limiti delle proprie possibilità, fa la parte che gli compete a sostegno delle famiglie - spiega il sindaco Tito - dobbiamo superare questo momento e continuare a guardare con fiducia al futuro perchè da questa crisi occorre uscire e nessuno deve essere lasciato in dietro. Noi ci siamo e continuiamo, come sempre, a fare la nostra parte al servizio della nostra comunità".