Il weekend di "Meta portoni aperti", protagoniste le antiche dimore Sabato 12 e domenica 13 novembre la due giorni organizzata da Metarte con Eugenio Lorenzano

Ritorna la manifestazione "Meta Portoni Aperti" organizzata dall'Associazione Metarte col coordinamento di Eugenio Lorenzano e il patrocinio del Comune di Meta. Una due giorni giunta all'8a edizione e soprannominata "Geografia Nascosta: giornate di paesologia, mareologia, arte, cultura, artigianato e divertimento" che coinvolge la cittadina metese con la presentazione al pubblico di antichi portoni che narrano storie di comunità e famiglie, di attività peculiari della cittadina marinara.

Sabato 12 e Domenica 13 Novembre: tutti gli appuntamenti

Sabato 12 il primo appuntamente, alle 9.45, in località Mulino nella Piazza Vittorio Veneto da dove si partein direzione Casa Astarita per le visite guidate ai portoni, alle case, alle chiese, con degustazioni di prodotti locali e internezzi musicali e poetici.

Alle 17.30 alla Casina dei Capitani l'incontrocol poeta Elio Pezzi e l'attrice Orsetta Borghero con la presentazione del libro "Sguardi d'incontro". Segue la premiazione dei proprietari dei portoni metesi che si sono distinti per gli interventi di restauro effettuati con l'obiettivo di valorizzarne la conservazione.

Domenica 13 alle 9.30 l'appuntamento è alla Chiesa di S. Lucia (SS. Annunziata dei Cafiero) per una passeggiata mareologica, visita a un portone di Via Lamma dove nel 1943 si rifugiò una famiglia ebrea, per proseguire in direzione delle spiagge per la visita agli antichi cantieri navali "Cafiero-Malinconico" cui segue la degustazione sugli stabilimenti balneari e, se le condizioni metereologiche lo consentiranno, brevi giri in barca a cura dell'Associazione "Amici del Mare".

In sala consiliare la cerimonia di chiusura e premiazione

Alle 16, in sala consiliare, avrà luolo la premiazione del campione europeo di nuoto Michele Maresca. Ci sarà il saluto del presidente della Comunità ebraica di Napoli, dott. Nydia Schapirer con gli interventi del giornalista Nico Pirozzi e di Roberto Modiano con la ricostruzione storica delle vicende di due famiglie ebree rifugiatesi a Meta. A seguire la presentazione del libro "Gli antichi soprannomi dei metesi" della professoressa Lella Pane. L'edizione 2022 della manifestazione è dedicata a Mariano Maresca e a Mons. Gaetano Pollio.