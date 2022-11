Violenza contro le donne: a Sant'Agnello il confronto voluto dal Pd Sabato 26 novembre alle ore 16.30 nel Centro Anziani l'evento per la Giornata Internazionale

In occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" il circolo PD di Sant'Agnello diretto da Lucia Gargiulo ha organizzato un incontro dibattito che si svolgerà Sabato 26 Novembre presso il Centro Anziani alle ore 16.30.

Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Sant'Agnello, Piergiorgio Sagristani, che porterà i saluti istituzionali agli ospiti-relatori e ai partecipanti all'incontro che sarà moderato dal giornalista Vincenzo Califano.

Interverranno: Lucia Gargiulo consulente del lavoro e componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania; Loredana Raia vice presidente del Consiglio Regionale della Campania; Natalia Sanna Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità; Ersilia Trapani, Medico Anestesista-Rianimatore Asl Napoli 3 Sud; Mariella Verdoliva, Avvocato del Foro di Torre Annunziata.

Lucia Gargiulo: "Accendiamo i riflettori sulla violenza anche in ambito lavorativo"

"Si tratta di una ricorrenza molto significativa, ancora di più oggi che registriamo un forte aumento di episodi di violenza perpetrati ai danni delle donne - spiega Lucia Gargiulo - violenza che si manifesta in svariati contesti a cominciare da quello familiare e quello lavorativo. Su quest'ultimo aspetto intendiamo focalizzare l'attenzione anche perchè si parla sempre di pari opportunità in ambito lavorativo anche in termini di ruoli e retribuzioni, mentre sono ancora troppi gli abusi e i soprusi di cui sono vittime le donne in ambito lavorativo, una violenza che è anche psicologica e ambientale, non solo fisica, che mortifica la donna, ne comprime la libertà di espressione e la voglia di emergere, la condiziona a volte in modo determinante ai fini della carriera".

"E' un aspetto importante di questa problematica su cui intendiamo accendere i riflettori proprio nella giornata dedicata alla lotta alla violenza: anzi parlerei di lotta alle violenze che vengono perpetrate sulle donne, di tutte le età e in ogni parte del mondo, da quelle più eclatanti a quelle più subdole di cui spesso si ha scarsa o nulla percezione. Ringrazio il sindaco Sagristani per la disponbilità che ha voluto manifestare a conferma di una sensibilità civica e politica su questo tema e tutti i relatori che interverranno al nostro incontro".

Giornata istituita dall'ONU e che si abbina alla Giornata dei diritti umani

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha scelto la data del 25 novembre per impegnare i governi, le amministrazioni, le organizzazioni a promuovere iniziative di sensibilizzazione sul problema. Essa segna anche l'inizio dei "16 giorni di attivismo contro la violenza di genere" che precedono la Giornata mondiale dei diritti umani che si celebra il 10 dicembre di ogni anno, promossi nel 1991 dal Center for Women's Global Leadership (CWGL) e sostenuti dalle Nazioni Unite, per sottolineare che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani.

Le "scarpe rosse" simbolo che si ispira all'artista messicana Elina Chauvet

In Italia, come in molti altri Paesi, si è scelto il colore rosso per designare questa giornata col simbolo di scarpe rosse di donna allineate nelle piazze o nei luoghi pubblici per rappresentare le vittime di violenza e femminicidio, un'idea nata da un'installazione dell'artista messicana Elina Chauvet, Zapatos Rojos, realizzata nel 2009 in una piazza di Ciudad Juarez, e ispirata all'omicidio della sorella per mano del marito e alle centinaia di donne rapite, stuprate e assassinate in questa città di frontiera nel nord del Messico, nodo del mercato della droga e degli esseri umani.

(Nella foto da sinistra: Mariella Verdoliva, Lucia Gargiulo, Loredana Raia)